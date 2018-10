Luis Jiménez: "Tengo conversaciones con equipos de afuera y lo voy a ver"

El volante de Palestino Luis Jiménez (34) reconoció que ha tenido conversaciones para partir al fútbol del extranjero, opción que evaluará al final de la presente temporada.

En conversación con La Estrella de Iquique , el "Mago" evaluó su retorno a Chile, afirmado que fue algo "sorpresivo". También entregó sus impresiones sobre el presente del país.

"La delincuencia no me ha tocado presenciarla ni vivirla, pero se siente la inseguridad en la gente. Allá podías dejar la billetera encima y nadie te la toca, o el auto andando y las puertas abiertas y no pasa nada. Eso no tiene precio, sobre todo por los niños", expresó.

Por el retorno al equipo que lo vio nacer, el mediocampista expresó que "llegué a los 10 años a Palestino, me fui a los 16, casi a los 17 y me encontré con gente que aún está. Fue lindo como me recibieron. Cuando decidí quedarme y firmar el contrato, fue gratificante. Fue volver al inicio de una aventura que encuentro espectacular".

Sobre su futuro deportivo, Jiménez señaló que "ya tengo conversaciones con equipos de afuera, y lo estoy viendo. Voy a tomar la decisión a final de año. En los últimos años tuve ofertas de Estados Unidos, Asia, que es donde me vieron jugar, donde me vieron con continuidad. Por eso es más fácil que sigan teniendo interés y son los que me han estado llamando".

Tras esto reconoció que su retorno al país podría ser breve. "Tenemos una conversación pendiente con la gente de Palestino, para saber cuál es el proyecto del próximo año", aseveró.

De todos modos, descartó dejar el cuadro árabe por otro equipo nacional.