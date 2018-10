Cristiano Ronaldo reveló la verdadera razón de su salida del Real Madrid

En entrevista con la publicación francesa France Football que se publicará mañana y que fue adelantada por el diario español Marca, el futbolista Cristiano Ronaldo reveló los motivos que lo llevaron a dejar al Real Madrid por la Juventus, luego de haber coronado la temporada con la obtención de la Champions League.

Los dichos de “CR7” se producen en medio de la crisis deportiva que vive su ex club, agravada por la derrota por 5-1 en el clásico ante Barcelona.

Cristiano Ronaldo dijo que “Florentino Pérez nunca me miró excepto como una relación de negocios. Lo que me decía nunca lo hizo desde el corazón”

“En el interior del club, sobre todo por parte del presidente, no me consideraban como al principio. El presidente me miraba como si ya no fuera indispensable” dijo el portugués.

Sobre su decisión de llegar a Juventus, el luso indicó que más que monetaria, su opción se debió a que la “Vecchia Signora” demostró interés por contar con su participación en el club.

Además CR7 se refirió a las acusaciones en su contra por violación y dijo que “le di explicaciones a mi pareja. Mi hijo, Cristiano Jr, es demasiado pequeño para entenderlo. Lo peor es para mi madre y mis hermanas. Están aturdidas y al mismo tiempo muy enojadas”.

Respecto de sus posibilidades de obtener el “Balón de oro” al mejor futbolista, Cristiano Ronaldo dijo que “no es una obsesión, ya que soy uno de los mejores de la historia, pero creo que lo merezco”.