Kudelka quiere a un conocido para reforzar la defensa de la U

09:51 El DT azul buscaría a uno de sus ex dirigidos en Talleres de Córdoba para afirmar la retaguardia de los universitarios de cara a la próxima temporada.

Tras el triunfo de Universidad de Chile ante Universidad Católica el pasado fin de semana, los “azules” quedaron muy bien aspectados para clasificar a la próxima Copa Libertadores.

Por lo mismo Frank Kudelka con la dirigencia de Azul Azul ya trabajan en la conformación del plantel para el próximo año, en donde ya ha trascendido que Gonzalo Jara no continuaría en el club, así como Christian Vilches.

Por lo mismo, el DT buscaría reforzar la defensa del equipo con un viejo conocido, el zaguero argentino Carlos Quintana, a quien ya dirigió en Talleres de Córdoba.

Según informó La Cuarta, el jugador al ser consultado sobre la opción de llegar a la “U” afirmó que “si hubiera una oferta concreta me gustaría tomarla".

En la misma línea, agregó que “"primero, porque se trata de un club grande de la liga chilena, un torneo que me atrae mucho. Además, el hecho de jugar nuevamente con Darío es atractivo. Nunca he jugado en un equipo que no sea de Argentina y creo que sería una gran oportunidad".

Cabe recordar que U. de Chile tras el triunfo en el clásico universitario quedó a 4 puntos de la punta, con tres fechas por jugar. Por el momento, están clasificando a la fase previa de la Copa Libertadores.