Esteban Paredes y el presente de Colo Colo: “El camarín está unido”

Luego del empate 1-1 entre Audax italiano y Colo Colo, el delantero Esteban Paredes dejó la cancha con molestias físicas.

Por lo mismo, el máximo goleador del torneo se realizó exámenes médicos para conocer la magnitud de sus dolencias.

Paredes afirmó que “hace mucho no jugaba un partido completo. La cancha no ayudó porque era muy dura. Se me apretó el aductor y seguí jugando. Me hice un examen para ver lo que era y tengo el tendón muy inflamado. Esperamos llegar a tiempo para el fin de semana", según consigna 24 Horas.

Por otra parte, el atacante se refirió al presente del equipo, que marcha en el séptimo lugar con 39 unidades y no gana hace nueve partidos.

El “tanque” aseguró que “el camarín está unido. Sinceramente no hay rencores con nadie. Sólo dije que hay que trabajar. Me siento orgulloso de mis compañeros porque todos queremos sacar esto adelante. En lo anímico estamos un poco mal por el momento que estamos viviendo”.

Cabe recordar que con el gol anotado este domingo, Paredes llegó a 210 conquistas en la primera división chilena, quedando a 5 tantos del récord establecido por Francisco “chamaco” Valdés (215). Al ariete le quedan tres duelos para superar la marca este año.