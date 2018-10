Johnny Herrera y asesores de Carlos Heller: "Muchas veces no sé que mier.. les pasa por la cabeza"

El arquero y capitán de la Universidad de Chile, Johnny Herrera, arremetió en una entrevista con The Clinic, en contra de los asesores de la dirigencia del club.

El portero dijo que considera que tiene el rendimiento suficiente para seguir jugando en cuadro universitario, pero que el tema de su renovación "va a pasar -o no pasar- por mi cansancio sicológico de estar en la U".

"Este año me he tenido que morder la lengua un montón de veces por cosas que me gustaría decir, porque pareciera que la única forma que te escuchen es a través de la prensa" dijo Herrera en un claro mensaje para la interna de los azules.

"No le echo la culpa a Carlos Heller, ojo lo he dicho en muchos lados, pienso que el tiene las mejores intenciones para la U, pero muchas veces a sus asesores no sé que mierda les pasa por la cabeza" añadió el capitán azul.

En la conversación, Herrera también se refirió a la selección chilena, donde negó que Vidal y Medel sean quienes "vetan" nombres al interior del plantel y desmintió los rumores de que las filtraciones de información desde la Roja provendrían del ex Universidad de Chile y actual jugador de Racing, Marcelo Díaz.