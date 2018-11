DT del Barcelona elogió a Arturo Vidal: "Tiene un gen competitivo inigualable"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, valoró "el nivel competitivo" de Arturo Vidal en la previa del duelo ante Rayo Vallecano por LaLiga, luego de las actuaciones del chileno en Copa del Rey, ante el Real Madrid y en Champions.

El entrenador español explicó que "Vidal está entrando muy bien. Sabíamos que tenía un nivel competitivo muy alto. Tiene un gen competitivo inigualable".

Otra de las preocupaciones de Valverde es la lesión de Lionel Messi, pensando que el martes se viene un duelo clave por la Liga de Campeones ante Inter en Milán.

"Con Messi vamos a esperar. Han pasado tan solo dos semanas desde su problema y todavía es pronto", dijo el DT.

El entrenador agregó que "lo que me hace ser cauto es la lesión de Leo. Si él está bien mañana, seremos más fuertes. No tengo ninguna duda. El único reparo con Leo es que se recupere bien y no tenga ningún percance. Sabemos que si está Leo somos mejores".

De todas maneras, Valverde está tranquilo especialmente por el aporte de Luis Suárez, quien anotó un triplete ante Real Madrid la fecha pasada. "Suárez está en un gran momento de forma. Vemos que siempre está ahí y aguanta muy bien el paso del tiempo".