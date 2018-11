Arturo Salah: “Reinaldo Rueda está muy contento en Chile”

El presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Arturo Salah, se refirió a los rumores de la prensa que hablan de la salida de Reinaldo Rueda desde la selección chilena para dirigir al combinado de Colombia.

Desde la prensa colombiana señalaron este lunes que el estratega tenía un acuerdo para dejar la “Roja” a final de año para hacerse cargo de la escuadra “cafetera”.

Luego de participar del sorteo del Sudamericano sub 20, Salah se refirió al tema afirmando que “son preguntas iguales a respuestas iguales, la información que ha salido no es así. Él (Rueda) está muy contento en Chile y espero eso no sufra ninguna alteración".

Cabe recordar que Rueda en un momento puso un manto de duda a su continuidad, pero debido a las elecciones por la presidencia de la ANFP, lo que posteriormente fue descartado.