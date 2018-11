Arturo Vidal y su presente en el Barcelona: "Estoy como en familia"

El volante del Barcelona Arturo Vidal afirmó que se siente "como en familia" en el cuadro catalán, esto a pesar de las dudas surgidas en el inicio de la temporada.

El "Rey Arturo", que apareció desde la banca en el empate 1-1 de su equipo ante Inter de Milán por la Champions League, valoró la temprana clasificación a octavos de final del torneo europeo.

"Lo importante era clasificar. Me he sentido bien y con mucha confianza. Al comienzo fue duro, por la lesión, pero ahora estoy al cien por ciento. Estoy como en familia", señaló el nacional a radio Cooperativa.

Por su presente con los azulgranas, Vidal expresó que "el grupo me ayudó" a ganar confianza y tener un lugar en el equipo tras superar su problema en la rodilla.

Sobre los dichos del DT Ernesto Valverde, quien destacó su labor viniendo desde la banca, el mediocampista expresó que "cuando entro, me dice que apoye al equipo. Hacer lo que he hecho siempre desde que llegué a Europa, así que no es sorpresa".