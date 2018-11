Mirosevic dijo que Luis Núñez "nunca llevó su entorno al camarín"

13:20 Su ex compañero en la UC sostuvo que el ex delantero, quien es buscado por una balacera en La Legua, "tenía un don, pero le faltaba rigor".

El ex volante de la Universidad Católica, Milovan Mirosevic, se refirió a la situación de su ex compañero Luis Núñez, quien es buscado por su presunta participación en una balacera en La Legua, donde hubo un muerto y un herido.

"Era un tipo extrovertido, no tenía problemas con nadie, aunque el entrenador habitualmente debía motivarlo de manera especial para poder sacar lo mejor de él. Nunca llevó al camarín las cosas relacionadas con su entorno social, aunque siempre andaba con gente. En la cancha era tranquilo, se enojaba a veces cuando no le llegaba la pelota, pero no era agresivo", dijo a La Segunda

El referente cruzado comentó que "desde pequeño se le veía como un muy buen proyecto de futbolista. Siempre fue muy bueno para la pelota. El problema era que le costaba la rigurosidad del deporte, no era muy disciplinado para los entrenamientos, dietas y todas aquellas rutinas que exige ser futbolista profesional. Pero futbolísticamente tenía un don y lo aprovechaba".

Mirosevic lamentó que Núñez no haya podido mantenerse en una línea deportiva "que le haya permitido tener una carrera estable y permanente".