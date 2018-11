Claudio Baeza: "Pablo Guede me marcó muchísimo como entrenador"

15:15 El volante declaró que "me hubiese gustado que se quedara, pero no lo decido yo".

El volante de Colo Colo, Claudio Baeza, aseguró que Pablo Guede fue el mejor técnico que ha tenido.

"Me marcó muchísimo como entrenador. Su forma de ver el fútbol, su trabajo, sus locuras y es una muy buena persona. Me hubiese gustado que se quedara, pero no lo decido yo", declaró.

Sin embargo, el "serrucho" descartó tener problemas con el actual estratega de los albos, Héctor Tapia, agregando que también lo ha ayudado a mejorar como jugador.

Sobre la situación contractual de "Tito", Baeza expresó que "en Colo Colo siempre comienzan a sonar técnicos para reemplazar al que esté cuando se pierden dos o tres partidos. Ese tema lo tienen que ver los dirigentes".

Consultado por el mal presente del "Cacique", el volante fue claro en señalar que "Colo Colo es club muy grande y siempre se le exige el doble que a todos. Es obvio que es un fracaso porque acá siempre hay que salir campeón, pero aún estamos en la pelea por ir a un torneo internacional".

Por otra parte, Baeza se refirió a la opción de emigrar al extranjero, sentenciando que "me siento capacitado y maduro si se llega a dar la opción. Estoy tranquilo acá y ya llegará el momento de partir".