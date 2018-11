Esteban Paredes anunció que se retirará del fútbol el próximo año

El delantero y capitán de Colo Colo, Esteban Paredes, comunicó que colgará los botines a nivel profesional a fines del año 2019, cuando finalice su contrato con el ‘Cacique’.

En el lanzamiento del libro ‘Goleador del Siglo’: La Historia de Esteban Paredes, en FILSA 2018, el ‘7’ del elenco popular le puso fecha al término de su carrera.

“El otro año es el último, seguro. Conversé con mi familia, señora e hijos. Es el momento de colgar los botines y terminar de la mejor manera", expresó.

El artillero de 38 años buscará al final de la presente temporada o derechamente el próximo año convertirse en el máximo goleador en torneos locales, superando a Francisco Valdés. ‘Chamaco’ marcó 215 goles, cinco más que el ‘Tanque’ (210).

"Es un año más el que me queda en Colo Colo. Ojalá pueda cumplir las metas y objetivos. Estoy muy contento de lo logrado en Colo Colo en tan poco tiempo. No solo me transformé en ídolo, sino también en una gran persona", sentenció.