No sólo fue Vidal: Piqué también se cruzó con Suárez tras derrota del Barcelona

El defensa del Barcelona Gerard Piqué no solo tuvo un cruce con Arturo Vidal, ya que también enfrentó al delantero uruguayo Luis Suárez luego que el equipo cayera 4-3 ante el Betis por la Liga Española.

Según los medios catalanes, el charrúa recriminó al zaguero por una jugada puntual. Ante esto, le contestó: “Ahora me vas a joder por un pase, no me jodas”.

Con el chileno, en tanto, el defensa mantuvo un áspero diálogo por un remate quitado. “No pasa nada, pero te dije ‘yo’”, comentó el volante. “No escucho nada si dices ‘yo’. Si dices mía, sí, pero no he escuchado ‘yo’ en mi vida”, respondió Piqué.

Pese a la inesperada derrota, el equipo dirigido por Ernesto Valverde sigue como puntero de la Liga Española con 24 unidades, a una de distancia del Sevilla, del Atlético de Madrid y del Alavés.