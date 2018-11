Rueda no cerró la puerta a dejar la Roja y defendió exclusión de Vargas y Díaz

El entrenador de la selección nacional, Reinaldo Rueda, puso incertidumbre sobre su continuidad, en una conferencia de prensa previa al duelo amistoso de mañana ante Costa Rica en Rancagua.

En un curioso inicio de la rueda de preguntas, el seleccionador se paseó por los puestos mirando las preguntas de los periodistas, para luego sentarse a responder.

“Los jugadores me han preguntado, han estado con la inquietud y incertidumbre, no sé quién saldrá presidente, pero aquí la ilusión y motivación es seguir en el cargo (…) ya me preguntaron y yo les manifesté lo que pienso, son días de tensión media porque no sabemos qué pasará con nuestra situación” dijo el DT.

Sobre una eventual partida a Colombia, el seleccionador dijo que sólo se trata de especulaciones, aunque frente a las futuras elecciones de la ANFP señaló que “yo he sido muy claro, mientras no haya una decisión acá es algo en vano escuchar otra propuesta. Sería manosear algo, hacerse el importante. Mi propósito es seguir, pero hay que ver las garantías que nos ofrecen como cuerpo técnico”.

“Si no hay ese ‘feeling’ con el nuevo directorio, se verá, lo único seguro es que siempre la maleta está en la puerta. Todo esto es cosa de identidad, Pero no sé como seguirá esto después de noviembre” añadió.

Sobre su nominación a Esteban Paredes dijo que “lo de él es extraordinario. Que casi no se lesione, que rinda como lo hace es muy meritorio. En Colombia también nominé jugadores de mayor edad. A Esteban lo invité, le dije que no quería manosearlo, le dije que no sabía lo que podía dar o cuándo podía retirarse y a la vez le dije que lo quería en la selección”.

Además el entrenador defendió férreamente su decisión de nominar a jugadores de mayor edad, como el propio capitán albo o al arquero de la U, Johnny Herrera.

“He cometido un sacrilegio contra Chile convocando a Herrera y Paredes, según varios colegas me cagué, cambiando el verso. Pero desde un principio dije que íbamos a necesitar ciertos jugadores, que serían importantes” dijo el entrenador luego de exhibir un video en la rueda de prensa.

Respecto de la ausencia de Marcelo Díaz, en tanto, el colombiano dijo que “no lo tenía considerado para esta convocatoria (pese a la lesión que se conoció recientemente), pero en lo que yo tengo diseñado para el equipo considero que no es importante para nosotros”.

Sobre la ausencia de Eduardo Vargas, el entrenador dijo que “su caso está cerrado. Ya lo hablamos antes, hemos estado dando oportunidades a otros jugadores. Esteban es un caso especial, tiene todos los méritos para estar acá. Lo de Vargas es caso cerrado y no merece ningún comentario”.

Rueda también realizó una evaluación de sus 10 meses a cargo de la Roja y planteó que “todo ha sido ganancia, sobre todo la respuesta de los jugadores a nuestro trabajo, a nuestra dinámica. Nos hemos ido conociendo y todo ha sido positivo. Algunos jugadores fueron invitados a esta selección y se quedaron, otros quizás no tuvieron la oportunidad o no la aprovecharon y quizás no van a volver”.