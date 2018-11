Esposa de Gary Medel: "No voy a estar toda la vida a la sombra de mi marido"

Cristina Morales, esposa del volante del Besiktas Gary Medel, habló de su felicidad por el nuevo paso profesional que dará. Es que la periodista deportiva ahora entrará a estudiar marketing, en un curso a distancia que se extenderá por dos años.

En declaraciones a LUN , la española afirmó que está ilusionada con esta nueva etapa, señalando que este era el momento preciso ya que su hija Alessandra está más grande.

"Tengo algunos proyectos en mente. Este curso me ayuda a tener más conocimientos y completarlos con el periodismo, pero también quiero que la Ale me vea estudiando. Yo crecí viendo a mi madre saliendo a trabajar todos los días y sacar adelante a dos hijos sola. Los hijos hacen lo que se ve en la casa", expresó.

Morales también habló sobre Medel, afirmando que conocerlo "fue el destino" y que la gente "no tiene idea" de lo que es estar casada con un futbolista.

"Lo conocí ya con su profesión y la gente piensa que una se enamora de eso. O que es una inútil y no tiene metas. Yo si las tengo y Gary me apoya. Mi título de periodista no me lo quita nadie", expresó.

La periodista agregó que "actualmente tengo una buena situación porque él trabaja muy duro por su familia. Y se lo agradezco un montón, pero no voy a estar toda la vida a la sombra de mi marido porque, sinceramente, no hay nada como sentirse independiente".