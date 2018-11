Reinaldo Rueda: "No jugamos bien y el rival nos hizo ver mal"

El entrenador de La Roja, Reinaldo Rueda, analizó la caída por 2-3 ante Costa Rica en Rancagua con un tono crítico: "Está claro que no hicimos un buen juego (...) Creo que el análisis es bien justo, no jugamos bien, el rival nos hizo ver mal y esos dos primeros goles los llenó de confianza", indicó.



El entrenador colombiano, aclaró en rueda de prensa tras el partido que al plantel le faltó "esa chispa" para evitar jugar lo que Costa Rica "quería que jugáramos".

"Creo que Costa Rica hizo un juego perfecto porque nos hizo ver muy mal, intentamos reaccionar y rescatar el marcador. Ellos siempre hacen presencia arriba, presión alta y cuando logran un gol hacen un juego inteligente", dijo.

Además, precisó que llegaron sabiendo que Costa Rica tenía una estrategia y lamentó la pasividad en defensa. "Fuimos muy leales. Y en ofensiva nos faltó colectivizar. La derrota no pasa por un jugador”.

Sobre los errores que se vieron en la cancha, Rueda afirmó que "cometimos errores en acciones individuales o el pelotazo frontal y otro error que cometimos fue en los tiros de esquinas porque por la potencia de ellos no hicimos el corto y jugamos todos los balones largos con el afán de remontar el partido".

En cuanto a su estado emocional, el nacido en Cali no dudó en ser sincero y dijo que cuando no se logran los resultados esperados en el juego "uno se llena de desconfianza e inseguridad".

"El equipo hacía un año y un mes no jugaba de local. Sabíamos que veníamos con una carga emocional por no haber clasificado a la Copa del Mundo. Teníamos que reivindicarnos ante nuestra afición, que de a poco está perdonando y volviendo a querer a estos jugadores. Reemplazar a estos hombres grandes, exitosos, no es fácil. Estamos en ese camino y ojalá que reaccionemos rápido. Es la ley de esta profesión. En cada juego hay que rendir al máximo”.

Finalmente, agregó que lo más urgente de La Roja es buscar que los jugadores encuentren su mejor nivel. "Nuestros hombres importantes no están siendo titulares y eso hace que se llenen de ansiedad, y quedó demostrado ante un rival que hizo un gran juego”.