Marcelo Díaz: "Siempre voy a estar pensando en volver algún día a la U"

El mediocampista Marcelo Díaz, de los registros de Racing Club de Argentina, valoró la posibilidad de volver en algún momento a Universidad de Chile y aseguró que “mi idea es retirarme” en la tienda azul.

El bicampeón de América con la ‘Roja’ aseguró tener las puertas abiertas del elenco colegial, más aún por la buena relación que tiene con la dirigencia que encabeza Carlos Heller.

En diálogo con el portal Goal, el experimentado volante declaró que "la 'U' es un reto siempre. Ahora, mañana, el próximo año... cuando venga. Lo siento como mi casa. Soy muy fanático del club, siempre voy a estar pensando en volver algún día a casa".

"Afortunadamente tengo muy buena relación con todos ahí (en el club), con el presidente (Carlos Heller) sobre todo. Y me dice que las puertas están abiertas. Están abiertas ahora, pero tú no sabes si lo estarán mañana. Y que estén abiertas no depende de mí, depende de ellos, de cuál es el plan de trabajo que tengan, si uno puede entrar en su metodología, no sé", añadió.

Incluso, Díaz reveló que "mi idea es retirarme en la 'U'. Soy fanático a morir de la 'U'".

Por último, ‘Carepato’ se refirió a su buen presente en el elenco de la ‘Academia’. "Tengo claro que puse la vara alta y por lo mismo no me puedo bajar de ahí, porque realmente soy ese jugador que han visto acá en Racing y lo mejor es que lo estoy demostrando. Yo sé que no puedo bajar el nivel en ningún momento porque si no se vienen las críticas. Y yo soy muy autocrítico también", dijo.

Cabe consignar que Marcelo Díaz se perderá lo que queda del año de la Superliga de Argentina tras confirmarse que será intervenido de su lesión en la rodilla. El jugador de 31 años será sometido a una artroscopía en los meniscos de la rodilla izquierda durante la próxima semana.