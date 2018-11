Serrat sobre Arturo Vidal: "Es el jugador que le hace falta a Barcelona"

El cantante español Joan Manuel Serrat entregó su opinión sobre el volante del Barcelona Arturo Vidal, quien está luchando por ganarse un puesto en el cuadro dirigido por Ernesto Valverde.

El catalán, que es un reconocido hincha "culé", llegó a Chile para iniciar una gira de concierto en regiones. En una conferencia de prensa aprovechó de hablar sobre el "Rey Arturo".

"En Barcelona hemos tenido en los últimos años a tres jugadores chilenos y los tres han sido muy queridos en la casa. Espero que Arturo Vidal tenga el tiempo suficiente para poder consolidarse como el jugador que es y que le hace falta a Barcelona". expresó.

Serrat indicó que "yo soy un seguidor del fútbol, un hombre que ama al fútbol. No me considero un fanático, no me interesa el fanatismo. Soy seguidor de un equipo y lo sigo con fervor, pero esto no me hace perder la razón con respecto al resto de cosas que ocurren y al resto de equipos".