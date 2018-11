Diego Cocca reconoció que tuvo contactos con la dirigencia de Colo Colo

10:30 "Hasta que no termine el torneo no habrá ningún avance", dijo el argentino.

La dirigencia de Blanco y Negro trabaja hace algunas semanas en encontrar al reemplazante de Héctor Tapia en la banca de Colo Colo.

El mal presente del equipo, sumado a la pobre campaña en el ámbito local, le han quitado respaldo a "Tito", y su salida desde el estadio Monumental es inminente.

Uno de los candidatos sondeados por el gerente deportivo del club, Marcelo Espina, es el argentino Diego Cocca, quien reconoció haber mantenido contactos con los dirigentes del "Cacique".

En conversación con el programa La Oral Deportiva de Radio Rivadavia AM 630, Cocca afirmó que "surgió una propuesta de Colo Colo cuando estaba en la desvinculación con Tijuana (México), todavía estoy evaluando esa posibilidad".

No obstante, el estratega trasandino fue claro al señalar que "hasta que no termine el torneo (chileno) no se va a llegar a ningún avance" con Blanco y Negro.

Cabe recordar que solo restan dos fechas para que termine el campeonato nacional. Colo Colo marcha en el sexto lugar de la tabla con 40 unidades y aún busca cerrar su clasificación a la próxima Copa Sudamericana.