Gonzalo Espinoza: “No podemos no querer ser campeones si estamos a 2 puntos”

Luego del entrenamiento de este miércoles en el Centro Deportivo Azul, Gonzalo Espinoza se refirió a las opciones que tiene Universidad de Chile de quedarse con el título de campeón.

El volante afirmó que “estamos ahí, no podemos no querer ser campeones si estamos a dos puntos del líder (U. Católica) a falta de dos fechas. Es algo que se comenta, pero sabiendo que debemos ganar el partido que viene, que es lo más importante", según consigna Radio Cooperativa.

Además, el jugador aseguró que “estamos conscientes de que primero tenemos que hacer nuestro trabajo (Ante D. Iquique) o no servirá de nada, independientemente de los resultados no sirve de nada si no hacemos nuestro trabajo”.

Finalmente, Espinoza reiteró que solo están enfocados en el duelo ante los “dragones celestes” y resaltó el compromiso de Johnny Herrera y Jean Beausejour, que practicaron hoy en La Cisterna, pese a llegar de madrugada desde Temuco.

Cabe recordar que Universidad de Chile recibe este domingo a O'Higgins, en un partido programado a las 17:30 horas en el estadio Nacional.

A la misma hora y día, U. Católica recibirá a O'Higgins en San Carlos de Apoquindo y U. de Concepción será anfitrión ante San Luis de Quillota.