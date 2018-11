Se picó el "Fantasma" por dichos sobre la UC: "En el fútbol hay que tenerle respeto a los rivales"

El entrenador de O'Higgins, Marco Antonio "Fantasma" Figueroa reaccionó a los diversos dichos que han planteado que la UC puede matemáticamente ser campeón este domingo, entre ellos el DT cruzado, Beñat San José, en caso de que la U y la Universidad de Concepción enreden puntos en sus duelos.

"He escuchado muchos comentarios respecto a que Católica puede ser campeón el domingo y me parece una falta de respeto por todos ellos que han hablado, incluso su técnico, porque los partidos se tienen que jugar, y jugando mal no lo podrán hacer" dijo Figueroa.

El "Fantasma" dijo además que su escuadra buscará los tres puntos para luchar por un cupo en la Copa Sudamericana y que "si nos ganan que sea por ser mejores, pero que no sea por prensa ni por mensajes. En el fútbol hay que tenerle respeto a los rivales".