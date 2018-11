Presidente de Boca Juniors confirmó que entregaron expediente a tribunal de disciplina

Luego de que se confirmara la suspensión del partido entre River Plate y Boca Juniors, el Presidente de Boca, Daniel Angelici, se refirió a los hechos y confirmó que llevó lo ocurrido al tribunal de disciplina.

“Hoy le pedimos a la Conmebol la suspensión del partido porque no había igualdad de condiciones para disputarlo. Nos debemos a los hinchas de Boca. Pedimos que revisen el expediente y esperamos una respuesta”, dijo.

Además, insistió que "soy de los que están convencidos que los partidos se juegan dentro de la cancha, pero tengo la responsabilidad de ser presidente de Boca, y debo aferrarme a los estatutos", replicó, agregando que "hoy hicimos la presentación y esperemos que ahora la comisión autónoma de la Conmebol revise y nos conteste el lo que hoy le hemos enviado. (...)La intención es que el tribunal de disciplina lea el expediente, que es de unas 15 hojas y que nos dé una respuesta formal, y después veremos".

Con ello, relató que "He reunido a los abogados del club y les ordené que a las 10 de la mañana de hoy me trajeran el escrito, y he hecho la presentación vía mail y también le entregamos en mano a la gente de Conmebol la denuncia y las transcripciones de lo que pasó, con los informes médicos y policiales, todo lo que pide la Conmebol".

De esta forma, comenzaron las especulaciones de que el equipo podría pedir los puntos del partido. Por lo mismo, tras ser consultado por el "pacto de caballeros" que firmó este sábado, insistió en que "yo sé lo que firme, pero también quise que se jugara en igualdad de condiciones, y hoy no estaban", concluyó.