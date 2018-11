Jugador de Boca lesionado tras apedreo al bus: “Imagínate si le damos la vuelta en su cancha, me matan”

El futbolista de Boca Juniors Pablo Pérez, uno de los más perjudicados tras el apedreo al bus de su equipo en Buenos Aires, que generó la suspensión de la vuelta de la final de la Copa Libertadores, se refirió al episodio que vivió el sábado.

Sus declaraciones se produjeron en una conferencia de prensa a las afueras del centro medico, donde fue a controlar la lesión que tiene en uno de sus ojos, producto de la rotura de los vidrios del bus tras el apedreo.

“No es una cosa menor lo que me pasó, También estoy triste por la gente de River, porque algunos no tienen nada que ver y se están fumando todo esto” dijo Pérez.

El volante “xeneixe” además dijo que “si el ojo me lo sacan no me lo paga nadie. La gente estaba loca antes de entrar, imagínate si le damos la vuelta en su cancha, me matan”.

“Tengo tres hijas y mi señora. Mi hija cuando llegué estaba llorando, yo no puedo jugar al fútbol así en una cancha donde puedo llegar a morir” dijo el futbolista.

Sobre el incidente el día sábado, Perez dijo que “los piedrazos fueron hasta la puerta, no soy ningún mentiroso. Hasta antes de entrar” y añadió que “apenas salimos de los portones hacia el hospital, nos volvieron a tirar piedras”, en alusión a cuando abandonó el estadio para ir a revisarse el ojo en un centro médico.