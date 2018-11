Arturo Vidal dio a conocer cuándo se cortará el mohicano

El volante de la selección chilena y del FC Barcelona, Arturo Vidal, dio a conocer hoy cuándo cambiará su corte de cabello, luego de que fue consultado si eliminaría su "mohicano" si corona campeón de la Champions League con el club catalán.

"No, no cuando deje el fútbol sí me lo voy a cortar. No tiene nada que ver mi estilo con lo que quiero ganar" dijo Vidal entre risas.

"Mi sueño es ganar la Champions y esppero lograrlo acá con Barcelona, pero mi pelo quedará hasta que me retire del fútbol" dijo el "King".