Johnny Herrera autocrítico: "No entiendo el desperdicio de institución que tenemos"

El arquero y capitán de Universidad de Chile, Johnny Herrera, llamó este martes a Azul Azul a realizar “una reestructuración en todos sus ámbitos”, luego que el elenco colegial quedará el pasado fin de semana sin opciones de luchar por el título del Campeonato Nacional 2018.

El equipo que dirige Frank Kudelka llegaba a la penúltima fecha del torneo en el segundo lugar a solo dos puntos del líder Universidad Católica. Sin embargo, la ‘U’ perdió toda chance a la corona al solo empatar con Deportes Iquique en el Estadio Nacional, mientras que los cruzados vencieron por 1-0 a O’Higgins en San Carlos de Apoquindo.

En rueda de prensa, Herrera lamentó no poder pelear el título este fin de semana y aseguró que hay que mejorar como institución para ir por grandes objetivos, más aún que jugarán la Copa Libertadores 2019.

"Hay que empezar desde bien abajo, creo que este club tiene que hacer una reestructuración en todos sus ámbitos. Yo soy nacido y criado acá, en cadetes fuimos campeones varias veces y hoy por hoy, por ejemplo, no clasificó casi ninguna serie a los play-offs", expresó.

"Cuando miras para abajo y te das cuenta que no hay recambio ni jugadores con hambre... Hay algo que claramente se está haciendo mal, las decisiones obviamente no han sido las correctas. Para el año que viene la gente que está a cargo del club que deje los ojos en el computador haciendo proyectos y cosas que resulten", añadió.

Continuando en el tema, el oriundo de Angol señaló que "claramente los dirigentes no nos escuchan. No es que tenga la clave para hacer un proyecto deportivo en cadetes que sea exitoso, pero cuando uno lleva tanto tiempo, y lo hablamos mil veces con el 'chico' (David) Pizarro... No entiendo el desperdicio de institución que tenemos. El desperdicio de instalaciones".

Por último, el seleccionado nacional habló de las posibilidades que tiene de seguir en la tienda estudiantil. "Hace seis meses que me replanteo el futuro. Más allá de que haya gente que no me quiera, que me importa poco porque lo que importa es en la cancha, pero uno se cansa de tanta indiferencia hacia el club. O no querer no más, o conformismo", finalizó.