"Tano" Pasman y el escándalo por la final de la Libertadores: "Estoy muy amargado como hincha"

Santiago "Tano" Pasman, el famoso hincha de River Plate que se hizo famoso por sus reacciones ante el descenso del equipo en 2011, expresó su indignación ante la suspensión de la final de la Copa Libertadores ante Boca Juniors.

En diálogo con Radio Mitre , el hombre contó que fue al Estadio Monumental el día que ocurrieron los serios incidentes que terminaron con jugadores "xeneizes" heridos y afectados por los gases.

"Ya no es una cuestión deportiva sino de seguridad, estoy muy amargado como hincha, fui a la cancha, me cagué de calor, por suerte antes de salir ayer me enteré que se había suspendido, yo quiero que se juegue el partido y que River salga campeón, pasó de ser algo folclorico a una locura", señaló.

Pasman también habló sobre el camino que inició Boca, que no quiere jugar para buscar la victoria por secretaría.

"Si le dan los puntos a Boca será una tristeza y un fracaso más del fútbol sudamericano, ya no sé que es justo o injusto en este fútbol donde puede pasar cualquier cosa", dijo.

El hincha también afirmó que al entrenador "millonario", Marcelo Gallardo, ha sido tratado "como un presidiario" por parte de la Conmebol.