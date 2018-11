Presidente de River a su par de Boca: "Vení a jugar. No somos tan buenos, jueguen, nos pueden ganar"

El presidente de River Plate de Argentina, Rodolfo D'Onofrio, increpó a su par de Boca Juniors, Daniel Angelici, luego de que éste indicó que su club está por no jugar el duelo de vuelta de la final de la Copa Libertadores y, que en caso de que sea necesario, podría recurrir al TAS.

Boca busca que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) suspenda la final, luego de los incidentes ocurridos el día sábado.

La realización está sujeta a la decisión que adopte el Tribunal de Disciplina de Conmebol, pero en la espera, el organismo indicó de que, en caso de que el partido se realice, este se jugaría el segundo fin de semana de diciembre, en una sede por definir.

D'Onofrio instó a Angelici a cumplir la palabra del denominado "pacto de caballeros" que ambos timoneles, junto al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, firmaron el día sábado, en el que se comprometían a jugar el encuentro el día domingo (fecha en que la final también fue suspendida, tras una petición de Boca Juniors).

"Firmamos un papel para que se jugara en 24 horas, para que fuera el domingo, acordamos postergarlo pero nunca pensé que esa noche estaban escribiendo para pedir los puntos. Angelici faltó a su palabra, a lo que había prometido" dijo el presidente de River.

Además agregó que "lo pido encarecidamente: Angelici, vení a jugar, vení a jugar. No somos tan buenos, jueguen, nos pueden ganar. Si el presidente de Boca me está escuchando. Vení a jugar, respetá tu palabra. Basta de presentar carillas, no inventes más nada. Hay que tener valores".

"No le hagas caso a los que te están diciendo que tenés que hacer esto. No inventés más nada. No sigas generando páginas de abogado que de nada sirven. Hay que tener valores en la vida. Yo no tengo ni más ni menos que nadie: hablo de mi querido país. Basta de este papelón. Realmente siento dolor, un dolor inmenso" añadió.