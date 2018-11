Directivo de Azul Azul: “No compartimos las declaraciones que hizo Johnny Herrera”

Johnny Herrera este martes emitió declaraciones en donde cuestionó el trabajo de Azul Azul, justo después de que Universidad de Chile quedara fuera de la lucha por el título.

El capitán de los laicos afirmó que “claramente los dirigentes no nos escuchan. No es que tenga la clave para hacer un proyecto deportivo en cadetes que sea exitoso, pero cuando uno lleva tanto tiempo, y lo hablamos mil veces con el 'chico' (David) Pizarro... No entiendo el desperdicio de institución que tenemos. El desperdicio de instalaciones".

Este miércoles, Pablo Silva, director ejecutivo de los universitarios, afirmó sobre los dichos deljugador que “no compartimos las declaraciones que realizó Johnny Herrera. Entendemos que como club estamos en un momento importante del campeonato, con la posibilidad cierta de clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores”, según informó CDF.

Además, Silva agregó que “lógicamente, no es el momento para discutir públicamente estos temas”.

Cabe recordar que tras las declaraciones del seleccionado nacional, El Mercurio informó que Azul Azul renovará el contrato del futbolista, y que están dispuestos a dejarlo partir en el corto plazo.