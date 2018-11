Boca respondió al presidente de River y pidió a sus hinchas "evitar las confrontaciones"

Boca Juniors salió al paso de los irónicos dichos del presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, quien habló sobre el reclamo de los "xeneizes" por ganar la Copa Libertadores por secretaría ante los incidentes registrados en el Estadio Monumental.

El dirigente "millonario" insistió en el "pacto de caballeros" alcanzado con su par Daniel Angelici, a quien emplazó a jugar el partido en la cancha que sea.

"No somos tan buenos, jueguen, nos pueden ganar. Si el presidente de Boca me está escuchando. Vení a jugar, respetá tu palabra. Basta de presentar carillas, no inventes más nada. Hay que tener valores", expresó.

Tras estos dichos, Boca emitió un comunicado donde insistió en su alegato, asegurando que tiene pruebas que respaldan su postura de no hacer el partido y descalificar a River.

Sobre el emplazamiento de D'Onofrio, señalaron que "es importante dejar en claro que Boca fue a jugar el partido de vuelta de la Copa Libertadores, pero no pudo hacerlo debido a un brutal ataque al micro del plantel. Las víctimas de esta agresión fueron los jugadores y cuerpo técnico que se encontraban en el ómnibus de la delegación al momento que fue atacado cobardemente con piedras, proyectiles y gases".

La institución además hizo un llamado hacia sus hinchas "para evitar las confrontaciones y no responder a las provocaciones que pretenden desviar el foco del reclamo de nuestro club".