David Pizarro por Marcelo Díaz: "Para mí sigue siendo un jugador de selección"

A pocos días de jugar su último partido como futbolista profesional, el volante de Universidad de Chile David Pizarro reflexionó sobre el presente de la actividad y adelantó los próximos pasos de su carrera.

En una entrevista a La Estrella, el "Fantasista" afirmó que aún está emocionado con el homenaje que le rindió el club ante Deportes Iquique y que se está preparando para su duelo final frente a Curicó Unido.

"Uno se va poniendo más viejo y más sensible. Pero la sensación es única, porque el aplauso final de mis compañeros fue gratificante, porque más allá del jugador está la persona", expresó.

El mediocampista reconoció que la idea inicial de su retorno a Chile era retirarse en Santiago Wanderers, pero afirmó que "el club no es tuyo y cuando ya no quieren contar contigo, por más que le di la vuelta y traté de combatir eso, no pude. Porque no es tuyo el club".

Por su futuro, Pizarro expresó que "ahora voy por un tema personal a Roma y en junio volveré para estudiar. Allá tengo todo, tengo mi vida".

El porteño también habló del intercambio de elogios que tuvo con Marcelo Díaz, a quien pidió de regreso en la U, asegurando que también quiere verlo nuevamente con la camiseta de la Roja.

"Para mí sigue siendo un jugador de selección y no por decirlo yo, es por lo que está haciendo en Racing", dijo.

Sobre las elecciones de la ANFP, Pizarro señaló que "me encantaría que Harold (Mayne-Nicholls) volviera, porque el trabajo que hizo fue muy bueno y los resultados están a la vista. De los tres, me gustaría que Harold sea presidente, porque lo conozco".