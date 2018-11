Maradona se indignó con la Conmebol por el traslado del River-Boca: "Son la lacra del fútbol"

23:10 El ex jugador, que apoyaba la posición de los "xeneizes" de no disputar el partido, arremetió contra Alejandro Domínguez por llevar la final de la Libertadores a Madrid.

El ex futbolista y actual entrenador de Dorados de México, Diego Armando Maradona, expresó su indignación con el traslado de la postergada final de Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors al Estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

El "10", que apoyanba la postura de los "xeneizes" de no disputar el partido y darle la copa a ellos por las agresiones sufridas en el Estadio Monumental, arremetió especialmente contra el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

"Yo quiero decirle a este Alejandro Domínguez qué carajo tengo que ver yo si mi familia quiere ir a ver un partido de Boca-River y tengo que llevarla a Madrid. ¿Qué somos todos Macri?", expresó Maradona según lo consignado por Clarín

Tras esto, el campeón del Mundo de 1986 se preguntó "¿Sabés lo que cuesta eso? Después dicen que no hay plata para pagarle a Martino, que no le pagaron a Bauza... Pero hijo de puta. Poné seguridad y hacelo en la cancha de Vélez. Son la lacra del fútbol".

"No están capacitados para el cargo, loco. No me jodas que Domínguez va a hablar del fútbol del mundo. No me digas que el Chiqui Tapia, que tiene mas papada que el gordo Porcel, va a hablar del fútbol", dijo.

Maradona, quien está identificado con Boca, también lanzó sus dardos contra los "millonarios", hablando nuevamente del episodio del gas pimienta de 2015.

"Estoy muy caliente, les digo a los muchachos de River y a Gallardo que no es una situación para vivir en carne propia. Mañana cuando ellos vayan a Boca, ¿cómo van a hacer para entrar?", cerró.