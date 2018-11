Sebastián Sáez: “No creo que Colo Colo salga a perder”

Este domingo Universidad Católica se juega ante Deportes Temuco el título de campeón del torneo nacional.

El cuadro precordillerano necesita de un punto para dar la vuelta olímpica, o que Universidad e Concepción no le gane a Colo Colo.

Sobre este último punto se refirió el delantero “cruzado”, Sebastián Sáez, descartando que los “albos” se dejen perder para que los de la “franja” no consigan la corona.

Saéz afirmó en conferencia de prensa que “Colo Colo tiene un gran equipo. No veo ningún equipo que juegue a perder, más de local y ante su gente. No creo que Colo Colo salga a perder. Son jugadores respetables. Saldrán a buscar el partido como lo hacen cada fin de semana", según consigna AS Chile.

Por otra parte, se refirió al partido del domingo, señalando que “siempre se analiza lo que va hacer el rival. El profe lo ve también y nos da indicios de cómo puede venir el otro equipo. Sabemos que el único resultado que les sirve es ganar. Nosotros tendremos que trabajar la ansiedad para conseguir el resultado que nos sirve a nosotros".

Esto en referencia a que Temuco necesita los tres puntos y que Palestino no triunfe ante Huachipato para asegurar la permanencia en primera división.

Por otra parte, se habló sobre la falta de victorias como viistante, expresando que “trataremos de romper la racha negativa de no poder ganar como visitante. Y terminar el año con un triunfo allá en Temuco".

Finalmente, el atacante argentino sentenció que “conseguimos el primer objetivo que era entrar a la Libertadores. Nos queda el paso más importante que es lograr el título”.

Cabe recordar que Universidad Católica visita a Deportes Temuco este domingo a las 17:30 horas en el estadio Germán Becker.

