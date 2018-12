Mauricio Pinilla: "Obviamente me gustaría volver a la U"

El delantero Mauricio Pinilla aseguró que volvería a jugar por Universidad de Chile, esto a pesar de la demanda laboral que interpuso contra Azul Azul, la que terminó ganando con una indemnización por más de $460 millones.



En una entrevista a La Estrella de Arica , el atacante afirmó que ha recibido ofertas para seguir con su carrera en 2019, pero aún no ha tomado ninguna decisión.

"Me han llamado de muchos lugares, no solamente de Chile. Se me han acercado varios equipos...", expresó.

El futbolista agregó que "he tratado de involucrarme lo menos posible con el tema de conversaciones directas, por el momento complejo que he vivido. Después se tomará la decisión".

Pese a esto, Pinilla no cerró la puerta a un retorno al cuadro universitario.

"Obviamente me gustaría volver a la U, a quién no le gustaría. Como lo he dicho, las cosas se podrían haber arreglado de otra manera, pero lamentablemente se tomaron otros caminos. Pero llegué a Chile para retirarme en la U y ese va a ser el sueño de toda mi vida. No me veo en otro lugar. Las circunstancias hoy están de esta forma, pero en el futuro uno no sabe lo que pueda pasar", dijo.

El ariete agregó que "la gente sabe que yo soy muy hincha de la U, desde pequeño y no podría cerrar esa posibilidad, pese a lo que me tocó vivir en estos meses".

"Yo soy de la U y no voy a dejar de ser de la U, pase lo que pase. El problema es con Azul Azul, que administra el club, pero la U es de la gente, la U es del pueblo, la U es de todos los hinchas", aseveró.

Pinilla también tuvo palabras a los dichos del capitán Johnny Herrera, quien dijo que si hubiera permanecido en el equipo estarían peleando el título. "Yo creo que salíamos campeones", expresó el "9".