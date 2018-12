Siete jugadores de Universidad Católica terminan contrato con el club

Universidad Católica conquistó este domingo el 13° título de su historia, luego de derrotar 2-1 a Deportes Temuco en el estadio Germán Becker.

Sin embargo, ahora la dirigencia de Cruzados debe trabajar en la conformación del plantel de cara a la próxima temporada, tomando en cuenta su participación en Copa Libertadores.

En este sentido, uno de los principales temas a resolver serán las renovaciones, ya que siete jugadores de la plantilla terminan contrato en la precordillera.

Según detalla 24 Horas, los jugadores que dejan San Carlos de Apoquindo son Matías Dituro, Germán Lanaro, Branco Ampuero, Germán Voboril, David Llanos, Marcos Bolados y Andrés Vilches.

Los casos de Dituro y Lanaro son los más preocupantes, debido a que fueron pilares durante la campaña de la escuadra comandada por Beñat San José.

No obstante, la “UC” debería resolver esta semana la continuidad de ambos futbolistas. Cabe recordar que el portero pertenece a Bolívar y los de la “franja” deberían hacer uso de la opción de compra.

Por otra parte, Llanos dejará la institución y ya se estaría buscando a su reemplazante. Asimismo, Bolados y Vilches deberían retornar a Colo Colo.

No obstante, el ex Huachipato manifestó su intención de permanecer en San Carlos de Apoquindo o no regresar al elenco de Macul, en donde no tuvo mayores opciones e ser titular.