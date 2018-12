Lucas Barrios por su salida de Colo Colo: "Habían cosas que no compartía"

19:37 El delantero afirmó que encontró un club "muy dividido" en comparación al que conoció hace una década. "Le dije al presidente que yo no estaba contento", expresó.

El delantero paraguayo-argentino Lucas Barrios explicó los motivos que lo llevaron a dejar Colo Colo, donde pasó un semestre luego de su retorno a 10 años de su exitoso paso por Macul.

En una conferencia en el estadio Monumental, la "Pantera" señaló que había encontrado un equipo "muy dividido" a diferencia de lo que había conocido en la década pasada.

"Cuando piensas de diferente forma uno toma un paso al costado. Le dije al presidente (Gabriel Ruiz-Tagle) que yo no estaba contento y cuando me pasan esas cosas soy un tipo muy claro con el mensaje, así como lo vieron cuando no vine al club en una oportunidad anterior", afirmó.

Barrios agregó que "soy un tipo muy claro, siempre fui claro y manifesté que habían cosas que no compartía, que me llevo conmigo... tengo muchos códigos, y dije que agradecía por estos seis meses. Me llevo lo más lindo, que fue la clasificación a cuartos de la Libertadores".

De todas maneras, el atacante agradeció al club, señanado que su experiencia en el fútbol chileno le dejó varios "aprendizajes" en su carrera.

Además de Barrios, la concesionaria Blanco y Negro confirmó que Gonzalo Fierro y César Pinares también dejarán el equipo. También confimó que están trabajando en las renovaciones de Agustín Orión y Julio Barroso.