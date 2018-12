Juan Roman Riquelme rechazó final de la Libertadores en Europa: “Va a ser el amistoso más caro de la historia”

17:05 El ex 10 de Boca dijo que “se perdió todo” trasladando el superclásico trasandino a Madrid.

El ex internacional argentino y “10” de Boca, Juan Román Riquelme rechazó que la final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate se dispute fuera de Argentina.

En entrevista con radio Mitre, “Román” dijo que “hay pocas cosas que son nuestras como el asado, el mate, el dulce de leche… el superclásico es nuestro y nos lo acaban de quitar. No es nada lindo, era nuestra fiesta, en nuestro país, con los dos equipos más grandes, que pusieron al fútbol argentino en lo más alto. Es triste que se juegue afuera”.

“Es lo mismo que pensemos en jugar la final de la Champions entre el Barcelona y el Real Madrid en cancha de Boca o River, no tiene nada que ver. Sin dudas es una derrota para el fútbol argentino. No fue nada bueno lo que pasó. Se perdió todo llevándola a Europa” dijo el ex futbolista, quien además sostuvo que a su juicio, esta segunda final sólo se disputará “porque alguien tiene que ir al mundial de clubes”.

Riquelme dijo además que “va a ser el amistoso más caro de la historia. El Superclásico en algún momento se tiene que volver a jugar… ¿lo vamos a jugar en otro país? Cuando se juegue el año que viene y las cosas sean normales, vamos a preguntarnos por qué no se pudo jugar este”.