Jorge Valdivia por Héctor Tapia: "Le faltó tomar mejores decisiones"

El volante de Colo Colo Jorge Valdivia evaluó el complejo segundo semestre de su equipo, el que los dejó lejos del título y luchando por un cupo por la Copa Sudamericana que finalmente consiguieron.

En una entrevista a Fox Sports, el "Mago" habló sobre el ex director técnico albo Héctor Tapia, y aunque afirmó que "es un buen entrenador", agregó que "no tomó buenas decisiones en lo futbolístico. Hablo de lo táctico, no de otra cosa. Hubo jugadores que debieron jugar más y él reconoce que se equivocó en algunas situaciones. Para mí, a Jaime Valdés hay que ponerlo abierto y te desequilibra. Y la verdad es que no jugó mucho".

Sobre el equipo, el mediocampista expresó que "nos faltó plantel, darles la responsabilidad a los más jóvenes. Es difícil, ya que a veces no responden y es normal. Este camarín siempre escuchó a todos y es abierto".

Valdivia también habló sobre la Roja y reafirmó sus ganas de volver, aunque acusó una "contradicción" en las nominaciones basadas en la edad de los futbolistas.

"Todavía no hay un 10 mejor que Valdivia. En la Selección deben estar los mejores siempre. Muchas veces no están porque el entrenador tiene un sistema, pero hay un doble discurso con el tema del recambio porque llamaron a Esteban Paredes", expresó.