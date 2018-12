Arturo Salah confirmó la continuidad de Rueda en la Roja: "Tiene contrato vigente"

07:40 El presidente de la ANFP aseguró que el vínculo del colombiano con la selección chilena no es con la persona, sino que con la federación.

A pocos días de dejar su cargo, el presidente de la ANFP, Arturo Salah, aseguró que el entrenador de la Roja, Reinaldo Rueda, permanecerá al mando del equipo ya que tiene su contrato vigente.

En una entrevista a La Estrella, el dirigente -que será reemplazado por Sebastián Moreno- aclaró la situación del colombiano, cuya continuidad ha sido puesta en duda.

"Sí sigue, por qué no. Tiene contrato vigente. Los contratos no son con las personas, son con la federación", expresó Salah.

Por las dudas de Rueda, el ex futbolista y director técnico dijo que "él opina, con legítima razón, que la gente que llegue puede que no lo quiera. Pero en este caso no es así, porque ha hecho un muy buen trabajo".

Además, el actual presidente del ente rector del fútbol chileno hizo un balance de su gestión, asegurando que se iba "tranquilo" con lo realizado en los últimos años.

"Se hicieron buenos contratos. Se hizo una muy buena gestión administrativa, que ayudó a recuperar el tremendo déficit que había y también deportivamente. Si se fija en las últimas semanas, las cinco selecciones están en actividad y está todo funcionando. Cuando llegamos, estaba todo descabezado. No había actividad, la selección femenina hace tres años que no se juntaba", aseveró.

Sobre su sucesor, Salah afirmó que "hay desafíos muy importantes" como la Sub 20 que buscará ir al Mundial de Polonia o el equipo femenino que estará en el Mundial de Francia.