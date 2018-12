Rafael Vaz: “Me gustaría quedarme en la U, por todo lo que me pasó acá”

El defensa de Universidad de Chile Rafael Vaz manifestó su deseo de permanecer en el club, esto pese a que aún debe negociar su continuidad para la temporada 2019.

En declaraciones a La Estrella , el brasileño de 30 años señaló que "me gustaría quedarme en la U, por todo lo que me pasó acá, por el cariño de los hinchas, por el cariño de los dirigentes, me encantaría. Nosotros no sabemos cómo va a ser, tenemos que esperar".

Por su diálogo con el DT Frank Kudelka, el zaguero expresó que "es complicado, hablé poco con el profe, hay que darle tiempo al tiempo para decidir. Primero me voy a sentar con mi representante a evaluar y, ahí sí, tomar una determinación que sea buena para todos".

"Hay muchas cosas que tienen que pasar. Tengo que hablar con mi familia, tengo que ver qué es mejor para todos y ahí tomar una decisión", expresó el jugador, quien fue reconocido como el mejor defensa central izquierdo del Campeonato Nacional.