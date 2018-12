Aborto: ex ministro Segpres dijo que "el gobierno le debe una explicación a las mujeres"

“No compartimos la decisión del Tribunal Constitucional porque primero porque creemos que el TC está transformándose por la vía de los hechos y particularmente a propósito de los requerimientos que reiteradamente hacen los parlamentarios de ChileVamos, en una suerte de tercera cámara, por lo tanto se está, de una u otra manera, pasando a llevar la soberanía popular expresada a través de Congreso cuando aprueba una ley como en este caso una ley de aborto en tres causales. Eso nos preocupa, nos preocupa que un órgano de esta naturaleza que interpreta la Constitución, se termine transformado en una suerte de tercera cámara política. Eso es grave para la institucionalidad democrática del país”, señaló esta mañana en radio Universo el ex ministro Secretario General de la Presidencia, Gabriel de La Fuente, a propósito de la decisión del Tribunal Constitucional (TC) conocida ayer al declarar ilegalmente.

“Acá hay un interviniente que lamentablemente no está interviniendo, que ha actuado solapadamente en circunstancias que debería haber actuado muy derechamente que es el gobierno. El reglamento que ha sido impugnado por (…) parlamentarios de gobierno es un reglamento dictado por el presidente Piñera”, agregó.

Agregó que si La Moneda “no compartía el criterio (…) uno no está obligado a dictar reglamentos que sean contrarios a sus propias convicciones (…) llama la atención que dicten un reglamento y que después no se hagan cargo de su propio reglamento defendiéndolo ante el TC”. Esto último pues el gobierno ayer no participó de los alegatos ante el tribunal.

De La Fuente resaltó que el Presidente podía haber insistido para la toma de razón del primer reglamento que mandó -con la firma de todos sus ministros- luego de que la Contraloría se lo hubiera representado, pero que no lo hizo. “Acá hay una contradicción, una incoherencia como quiera llamarlo. El gobierno le debe una explicación a las mujeres, a las adolescentes, a las niñas que cuando quieran recurrir ante una institución privada de Salud que tiene convenios con el Estado en materia gineco obstétrica y esa institución sea objetora de conciencia, no va a poder recibir las prestaciones que la ley le garantiza”.

“La objeción de conciencia es una institución excepcionalísima y ocurre que por la vía de la excepción estamos estableciendo una forma de no garantizar los derechos establecidos en una ley que sí son de efectos generales”, agregó. Luego dijo que estas instituciones deben “optar entre su ideario o la plata, quieren que se respete su ideario y además que les paguen. Eso es muy injusto”.

“Es muy lamentable todo esto porque no solamente el gobierno esconde su mano respecto de un reglamente que él mismo dictó. Los parlamentarios de gobierno están en juego muy peligroso al recurrir constantemente ante el TC para cambiar la voluntad soberana expresada en el Congreso respecto de leyes donde ellos son minoritarios. El propio TC no le está haciendo un gran favor a la institucionalidad democrática al transformarse por la vía de los hechos en una tercera cámara”, sostuvo.

“Tengo la impresión de que esto es parte de una estrategia, no lo entiendo de otra manera, por qué el gobierno no se hizo parte en el recurso cando le dieron traslado y tenía la obligación de ir a defender su decreto supremo, por qué insistentemente los parlamentarios de gobierno cada vez que pierden una votación en el congreso recurren al TC, (…) el Presidente acaba de recurrir al TC para declarar inconstitucional una norma de la ley de presupuesto que garantiza gratuidad en la educación superior”.

“Entonces el TC se está transformando una tercera cámara con la cual se pretende sustraer la voluntad soberana expresada en el Congreso, y eso aparentemente es parte de una estrategia y eso es muy peligroso porque desnaturaliza las instituciones democráticas”.