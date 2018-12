José Mourinho y lesión de Alexis Sánchez: “Ya ni siquiera hablamos de él”

José Mourinho se refirió a la situación de Alexis Sánchez en el Manchester United, en la antesala del duelo que este sábado su equipo jugará ante el Fulham por la Premier League.

Esto luego de que hace una semana se confirmara que el chileno sufrió una fuerte lesión en los tendones de su pierna izquierda, lo que lo tendrá cerca de un mes fuera de las canchas.

En conferencia de prensa, Mourinho al ser consultado sobre los jugadores lesionados del plantel afirmó que “la sesión de entrenamiento nos dará algunas respuestas sobre Chris Smalling, Phil Jones, Anthony Martial y Eric Bailly... Lindelof y Alexis, ni siquiera hablamos sobre ellos", según consigna Emol.

Cabe recordar qu el tocopillano llegó el lunes pasado a nuestro país para realizar la rehabilitación de sus molestias físicas, probablemente con el cuerpo médico de la selección chilena.

Por otra parte, el estratega portugués se refirió al duelo de este sábado, asegurando que “quiero ser positivo y pensar que vamos a ganar, pero no vamos a jugar once contra nadie... Va a ser once contra once, hay buenos jugadores en el otro equipo. La posición en la tabla y los puntos algunas veces no dicen lo suficiente sobre el potencial real del equipo".

Manchester United marcha en el octavo lugar de la Premier League con solo 23 puntos en 15 fechas, fuera de las posiciones de clasificación a las competencias internacionales.