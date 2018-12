Fin de la historia: River y Boca jugarán la final de la Liberadores en Madrid

"Diez euros la bufanda", dice un vendedor en la puerta del Santiago Bernabéu mientras exhibe una prenda de River Plate con la imagen del estadio del Real Madrid y la fecha del 9 de diciembre. La de Boca Juniors, asegura, llegará en breve.

El histórico duelo que los dos clubes más importantes del fútbol argentino jugarán hoy por la final de la Copa Libertadores de América se apoderó de Madrid. No sólo en los ingresos al estadio, donde deambulan hinchas de ambos equipos con sus camisetas y banderas, periodistas, curiosos y vendedores, sino también en los bares, en las calles y en los medios de comunicación. Y hasta en el primer nivel de la agenda política.

Las conversaciones, sin embargo, no giran en torno al planteo táctico de Guillermo Barros Schelotto y el posible doble "9" de Boca o al dilema de Marcelo Gallardo para reemplazar la probable baja de su delantero Ignacio Scocco en River. De lo que se habla de es de nombres como los de Rafael di Zeo, Caverna Godoy y los famosos "barras bravas" que atemorizan a España.

La seguridad es la principal preocupación en torno al superclásico y las autoridades españoles brindaron hoy nuevos detalles sobre un partido que tendrá un operativo de seguridad inédito. Habrá unos 4.000 efectivos, entre ellos 2.000 agentes de la Policía Nacional y 1.700 vigilantes privados, que intentarán mantener la situación bajo control en un partido calificado de "alto riesgo".

La Policía estará especialmente atenta a los aficionados violentos de ambos equipos, estimados en unos 600, señaló hoy el delegado del Gobierno en la capital española, José Manuel Rodríguez Uribes.

Las autoridades, sin embargo, insisten en que el dispositivo de seguridad será similar al de otros eventos deportivos de alto riesgo celebrados en Madrid.

"Madrid ha afrontado partidos de mucho riesgo. Es verdad que lo que cambia un poco las cosas es el antecedente de Argentina y la premura de la organización, pero debemos estar tranquilos", dijo Rodríguez Uribes en una rueda de prensa con gran asistencia de periodistas.

El Paseo de la Castellana, una de las principales arterias de la capital española y en la que está situado el estadio del Real Madrid, se cerrará al tráfico. Habrá, además, tres anillos de seguridad en torno al estadio, uno de ellos vinculado a la alerta antiterrorista que hay en España y que actualmente se encuentra en el nivel 4 (uno menos que el máximo).

Entre los asistentes al partido estará el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, mientras que también es posible la llegada del mandatario argentino, Mauricio Macri, quien fue presidente de Boca antes de dar el salto a la política.

En caso de ganar el título, River Plate celebrará su triunfo en la plaza de la Puerta del Sol, kilómetro cero de España, mientras que Boca Juniors lo hará en la plaza de Colón, también en el centro de Madrid, reveló hoy Rodríguez Uribes.

Los medios habían informado en un primer momento de que los puntos de celebración serían la Plaza de Cibeles para River (donde festeja sus triunfos el Real Madrid) y la fuente de Neptuno para Boca (icono para el Atlético de Madrid).

Las aficiones tendrán además "fan zones" separadas en las inmediaciones del estadio Santiago Bernabéu, donde tendrá lugar el duelo. La Policía estará especialmente atenta a los seguidores más violentos y radicales.

El partido se jugará en el final de un fin de semana con gran afluencia de turistas en Madrid debido a los festivos del 6 y el 8 de diciembre por el Día de la Constitución y la Inmaculada Concepción.

Mientras las autoridades españoles continúan con los preparativos, Boca y River continuaron hoy con sus entrenamientos en Madrid. Boca lo hizo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, el habitual predio de la selección española en las afueras de Madrid, y River en su búnker de Valdebebas, la ciudad deportiva del Real Madrid.

Barros Schelotto, el entrenador de Boca, se presentó temprano ante los medios y lamentó hoy que la definición de la Libertadores se haya tenido que trasladar a Madrid.

"Como escenario, la cancha del Real Madrid me parece excelente, incentiva a dar lo mejor a cada uno. Tomar la decisión de sacar la final de Sudamérica me duele como argentino, pero lo entiendo por lo que pasó hace 15 días, fue algo que no podemos aceptar", dijo el técnico de Boca.

"Lamentablemente no aprendemos, parece que cometemos siempre los mismos errores", señaló. "Hoy deberíamos estar hablando de que Boca y River pusieron al fútbol argentino en lo más alto disputando por primera vez una final de Libertadores, pero estamos hablando de la violencia. Lamentablemente volvimos a perder".

La decisión fue adoptada por la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol) tras los graves incidentes ocurridos el 24 de noviembre el Monumental de River, donde el bus que transportaba a los jugadores de Boca fue atacado en su ingreso al estadio. El duelo de ida entre los archirrivales argentinos, jugado dos semanas antes en la Bombonera, acabó 2-2.

En cuanto al equipo que presentará el domingo, el entrenador de Boca no quiso dar pistas y dejó abierta la posibilidad de jugar con Darío Benedetto y Ramón "Wanchope" Ábila, sus dos "tanques", como compañeros de ataque. "Lo voy a definir antes del partido", señaló el entrenador "xeneize".