Espina: “Queremos un DT que sea respetuoso con la gente de Colo Colo”

Este lunes regresó al país el gerente deportivo de Colo Colo, Marcelo Espina, luego de su viaje a Argentina en donde se reunió con candidatos a la banca del “cacique”.

Además, el ex volante aprovechó de cerrar la pretemporada del equipo en suelo trasandino y el rival de la “Noche Alba” del 19 de enero, que será Estudiantes de la Plata.

En su arribo al país, Espina señaló sobre el nuevo estratega “albo” que “queremos un técnico que sea respetuoso con la gente, con el público en general, con los jugadores y con los rivales. También que esté actualizado y que tenga buen recorrido en resultados y rendimientos, que no tenga problemas en poner gente joven a jugar y que en líneas generales tenga un estilo de juego acorde a la historia de Colo Colo", según consigna Emol.

Por otra parte, el gerente deportivo el elenco “popular” se refirió la situación contractual de Julio Barroso, Jaime Valdés y Brayan Cortés.

Sobre el “almirante”, Espina detalló que “con Julio estamos ahí (en negociaciones), conversando todavía. Esperamos resolverlo pronto, pero tenemos tiempo”.

Consultado por Valdés, quien estaría buscando su salida de la institución, agregó que “es jugador del club, no sé por qué me preguntan por él. Él a mediados de año manifestó que quería irse, pero lo convencieron y se quedó. Ahora no he hablado con él”.

Por último, se refirió a la inquietud de Cortés, ya que querría partir a préstamo tras la renovación de Agustín Orión. El ex mediocampista sentenció que “Brayan tiene que estar tranquilo, va a tener minutos, es el arquero del futuro de Chile".