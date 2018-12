Juan Román Riquelme alabó el juego de Marcelo Díaz en Racing

23:06 El ex mediocampista de Boca Juniors puso como ejemplo al chileno para mostrar su visión del fútbol.

El ex mediocampista e ídolo de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, alabó el juego que ha mostrado el volante chileno Marcelo Díaz en Racing de Avellaneda.

En una entrevista a Fox Sports, el referente "xeneize" mencionó al formado en Universidad de Chile como un ejemplo de su propia visión del fútbol.

"El fútbol es un juego y Cardona me parece de una calidad enorme. Marcelo Díaz no te da la pelota hasta que sabe que se la podés devolver. No es que te la dan y te dicen arreglate. Y así se juega al fútbol, al menos para mí", expresó.

Riquelme agregó que "el chileno Díaz, de Racing, no te da la pelota si la podés perder. Esos jugadores me gustan".

El nacional, que se transformó en una gran figura en el campeonato argentino, ha estado fuera de las nominaciones del entrenador Reinaldo Rueda para los amistosos de la selección chilena.