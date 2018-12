Esteban Paredes aprobó la llegada de Mario Salas: "Ojalá el Viejito Pascuero nos tenga ese regalo"

El capitán de Colo Colo Esteban Paredes aprobó la posible llegada del entrenador Mario Salas a la banca de los albos, en un fichaje que estaría cerca de concretarse.

El goleador reconoció que el director técnico de Sporting Cristal es el favorito de él y de la dirigencia para llegar a Macul.

"Sé que trabaja bien, es ofensivo, tiene carácter y eso es lo primordial en un técnico para Colo Colo", expresó.

Paredes agregó que "es normal que a Mario lo quieran muchos clubes por lo que hizo en Católica, hizo algo histórico con un juego muy ofensivo, a la hora de presionar lo hacían muy rápido. A la mayoría del directorio y a mí en lo principal, he dicho que tengo buenas referencias de él".

Pero su entusiasmo por el ex entrenador de Universidad Católica no quedó en eso, ya que pidió que "ojalá el Viejito Pascuero nos tenga ese regalo".

Sobre su compañero Jaime Valdés, quien podría irse al no ser considerado en los planes de Blanco y Negro, el ariete expresó que "no tengo información, pero hasta el momento, como dijo Marcelo Espina, es jugador del club y he conversado con él, tiene contrato hasta el fin de 2019".