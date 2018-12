Exjugador del United: "No me sorprendería que Alexis busque volver al Arsenal"

12:17 El ex ariete ruso Andrei Kanchelskis, que defendió al United en los 90’, aseguró que la mejor manera que el tocopillano tiene para dejar atrás su opaco 2018 con la escuadra que dirige José Mourinho es regresando a los Gunners.

Andrei Kanchelskis, exdelantero del Manchester United, no descarta la posibilidad que el atacante chileno Alexis Sánchez deje a los ‘Diablos Rojos’ de Old Trafford para volver al Arsenal FC, cuadro donde brilló del 2014 al 2017.

El ex ariete ruso, que defendió al United en los 90’, aseguró que la mejor manera que el tocopillano tiene para dejar atrás su opaco 2018 con la escuadra que dirige José Mourinho es regresando a los ‘Gunners’, donde se sentiría muy cómodo.

"Sánchez era el jugador más importante del Arsenal, pero en el United es uno más y no se ha podido adaptar a eso. Lo amaban los hinchas de Arsenal y llegó a ser ídolo, lo cual alimentó su confianza cada semana", expresó Kanchelskis en diálogo con bwin.

"Con otras grandes estrellas en el United, no está cumpliendo con las expectativas. No me sorprendería que Sánchez busque volver a Arsenal en el verano (junio de 2019). El único problema es si podrá pedir el mismo sueldo si se va del United", añadió.

Por último, Kanchelskis se refirió a los problemas que ha tenido José Mourinho con el plantel en la presente temporada. "Claramente hay tensión y eso ha afectado en el camarín. Hay una atmósfera negativa y se nota en los partidos. No puede criticar a los jugadores en público y tiene que asumir su responsabilidad", sentenció.