"Chaleco" López sobre el Dakar: "Pretendo estar entre los cinco mejores"

Con la mente puesta en el Dakar, que largará el 6 de enero en Lima, Perú, terminó su participación en el Campeonato RallyMobil, el piloto Francisco “Chaleco” López, quien alcanzó la quinta posición en la fecha final del Campeonato RallyMobil en el Parque Motor Laguna Carén y el sexto en el ranking.

Fue un comienzo difícil para el representante del equipo Peugeot Sport Chile/Copec Cooper Tires, en el cierre de la temporada que se efectuó en un circuito de 1.300 metros en la comuna de Pudahuel. En los entrenamientos tuvo problemas técnicos que pudo resolver en las etapas clasificatorias hasta alcanzar los cuartos y con ello la quinta posición en el Motorshow.

“No estuve muy fino en el circuito de Carén. Nunca me acomodé al piso, pero pude conseguir el quinto lugar que me dio los puntos justos para ser sexto en el campeonato. Me voy contento de estar entre los seis mejores en un año de adaptación en la categoría más potente del rally”, indicó López, luego de que en 2017 fue campeón de la serie R2 y de ahí su salto a la R5 junto al navegante Nicolás Levalle.

La categoría R5 finalmente fue ganada por Pedro Heller (129 puntos), quien venció por una unidad a su hermano Alberto (128). Tercero fue Jorge Martínez (118); cuarto, el argentino Alejandro Cancio (106); quinto, Benjamín Israel (62) y sexto, Francisco López (57).

“Chaleco” definió la temporada 2018 como muy positiva, considerando su primer año en la R5, que será papá por segunda vez en febrero, que regresa al Dakar y por el segundo lugar obtenido en la quinta fecha del RallyMobil en Curicó.

DAKAR 100% PERÚ 2019

Ahora el curicano se encuentra ad portas de viajar a Perú en su regreso a la arena del Dakar luego de cinco años de ausencia. En esta ocasión lo hará en las cuatro ruedas a bordo de un Can Am en la categoría Side by Side o buggy junto al navegante Álvaro León.

“Han sido días intensos los últimos dos meses para regresar al Dakar donde pretendo estar entre los cinco mejores en la serie Side by Side. He estado entrenando en el norte y me siento física y sicológicamente preparado para representar de la mejor forma a Chile”, concluyó el piloto de 43 años, quien llevará los colores de Copec, Garcés Fruit, BCI Seguros, Red Bull, Sodexo, Peugeot, La Tercera, Cooper Tires y Can Am.