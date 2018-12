Dakar 2019: Quince días de arena con 17 chilenos en la largada

En total serán 17 los chilenos presentes en el Rally Dakar 2019 Perú 100%. Una cifra importante con solo un participante en la categoría Auto, ocho en Side by Side o UTV, cinco en Motos y tres en Quads.

Boris Garafulic (321-Mini) será el único nacional entre los 94 coches, serie que lidera el español Carlos Sainz.

En la segunda temporada de los Side by Side o UTV, será la categoría donde más chilenos habrá: ocho de un total de 32 binomios. Encabeza la lista el chileno que reside en Perú, Juan Carlos Vallejos (342-Can Am). Y tras cuatro año de ausencia, regresa sobre las cuatro ruedas Francisco 'Chaleco' López (360-Can Am).

Los otros nacionales son Hernán Garcés (366-Can Am), Luis Eguiguren (388-Can Am), Sandro Peppi (407-Can Am), Álvaro Chicharro (410-Can Am), Rodrigo Moreno (421-Can Am) y Michelangelo Bertolla (427-Can Am).

En las Motos, Pablo Quintanilla (6-Husqvarna) es el líder del grupo criollo. Junto a él están José Ignacio Cornejo (10-Honda), Patricio Cabrera (44-Kawasaki), Alejandro Silva (101-KTM) e Ismael Nietto (133-Speedbrain). La lista la cierran 138 máquinas.

En los Quads habrá tres representantes: Luis Barahona (269-Yamaha), Giovanni Enrico (270-Yamaha) y Ítalo Nietto (276-Yamaha). La lista completa es de 29 Quads.

En la categoría Camiones no habrá chilenos, donde se anotaron 41 participantes. En total habrá en la partida en Lima el 7 de enero, hasta ahora, 334 vehículos.