Europa League: Aránguiz, Isla y Nico Castillo conocieron a sus rivales de la ronda de 32

Hoy se realizó el sorteo de la ronda de 32 de la Europa League, el segundo torneo continental de clubes más importante de Europa, detrás de la Champions League.

En el evento se definió a los rivales de varios de los futbolistas chilenos que juegan en el Viejo Continente, entre ellos, Charles Aránguiz, cuyo club, el Bayer Leverkusen fue emparejado con Krasnodar.

El Benfica, del ex UC Nicolás Castillo, se medira con el Galatasaray de Turquía y Mauricio Isla, quien milita en el Fenerbahce turco, disputará la fase ante el Zenit ruso.

Algunos de los duelos más atractivos de la ronda sorteada hoy son Malmo vs. Chelsea, Rapid Wien vs. Inter, Lazio vs. Sevilla y Bate vs. Arsenal.