"Chino" Ríos y el grupo de la UC en la Libertadores: "Digan las 'hueás' como son, si van a perder"

Quien fuera el primer y hasta ahora único ex número 1 chileno en el tenis mundial dejó una serie de frases para el recuerdo tras su paso por el programa radial, hablando tanto del presente del tenis, como de fútbol, golf, periodismo y una infinidad de temas, pasando por Shakira, Marcelo Barticciotto, Roger Federer y la Copa Davis hasta el flamante golfista criollo Joaquín Niemann.

De entrada el "Chino" entró fuerte y en relación a que el panel estaba hablando previamente de fútbol dijo "No hablemos de tenis que esta 'hueá' no prende a nadie", y así no más lanzó sin anestesia su mirada sobre el grupo de la UC en Copa Libertadores: "Digan las 'hueás' como son, si van a perder".

Después el astro del tenis se volcó hacia Marcelo Barticciotto a quien le dijo "Ya 'tenís' 62 años, no puedes estar tan fuerte como yo", y agregó tras un comentario del ex-futbolista "¿Barticciotto está diciendo que los periodistas mienten? No po 'hueón' si no mienten, los de farándula tampoco mienten, los 'hueones' son capacitados para los datos".

Aunque ya saliendo del tema del balonpié asumió que "Si me preguntas de tenis te hago mierda al que quieras, pero en fútbol la verdad es que no".

Y así también la honestidad brutal juega para los dos lados, ya que siguió con su comparación con Roger Federer, y dijo "Yo a los 42 años juego media hora y quedo hecho mierda".

Consultado sobre por quién pagaría una entrada para ver en el circuito actual no la pensó mucho, y el humor fue nuevamente un factor decisivo ya que confesó que "Me gusta ver a Kyrgios porque es muy interesante como jugador, con las estupideces que hace te cagas de la risa, pero es 30 del mundo, tampoco es un tipo que sea tan bueno".

La relación del "Chino" con buena parte de la prensa es reconocidamente mala, y así mismo, hablando sobre las noticias respecto a sus entrenamientos para el partido con Nicolás Lapentti dijo: "¿La Segunda miente también? No sé".

Lo llevaron al court, a la cancha misma, y ahí Marcelo reconoció que, en ese marco, "Nunca he peleado con nadie soy un tipo totalmente pacífico, cuando juego tenis no hago 'hueás'", y consultado sobre si verá los partidos de Chile en la Copa Davis en Austria volvió a su clásico modo de devolver las preguntas con un "Obvio, si voy. A menos que vaya con los ojos cerrados".

En la misma línea, acerca del nuevo formato de Copa Davis confesó que "Hace un par de días lo logré entender y es bueno, en parte, porque dura una semana y el calendario es muy fuerte", y sin salir del tema "Davis" lanzó un "Voy a llamar a Shakira, por qué voy a andar llamando a (Gerard) Piqué 'hueón'".

Ahora, la honestidad del "Chino" también se muestra con su propia familia, como contó hablando sobre las escuelas de tenis, "Si tienes una escuela es imposible que les digas a los jugadores que son malos porque pierden plata. Yo a mi hija le dije que el tenis no era para ella y se retiró. Hay que ser sinceros con los hijos y decirles la verdad aunque duela".

Acerca del golfista Joaquín Niemann, y tras un comentario que habría hecho sobre el tenista, Marcelo Ríos contestó "Dijiste habló muy bien de ti y decir que te admira no es ninguna "hueá"... Como la arreglan, tienen respuesta para todo los periodistas", y siguió con el golfista "Joaquín Niemann trató de ir a la universidad y no quedó gracias a Dios".

Y como última perlita, acerca de la equivocación de un medio al mencionar cuando la fecha cuando llegó a ser el número 1: "Dijeron que fueron 10 años y lo cambiaron a las dos horas, son unos hijos de puta. Hay 'hueones' que no saben contar".