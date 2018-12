Colo Colo presentó a Mario Salas como su nuevo DT: "Yo sé a dónde apunta este barco"

El entrenador Mario Salas, fue presentado esta jornada en el Estadio Monumental, como el nuevo DT de Colo Colo, donde se refirió al plantel que recibe, alabó a los arqueros Agustín Orión y Brayan Cortés y dijo que no tiene problemas en modificar su sistema táctico.

Salas, ex jugador albo dijo que "Me genera mucha confianza y satisfacción que los hinchas estén felices con mi arribo. El pisar Colo Colo y el pisar el Monumental yo sé a dónde apunta este barco. De eso no tengo ninguna duda, también por ser como soy, por la autoexigencia que nos imponemos como cuerpo técnico".

El "Comandante" también dijo que habrá cuatro o cinco refuerzos en el Cacique, principalmente de mediocampo hacia adelante.

Sobre su estilo de juego, Salas dijo que "he ido mutando, pero lo que no cambia son los principios y el estilo de mi juego. Para mi no es un tema, yo no tengo ningún problema en modificarlo".

Respecto del plantel, Salas alabó a Jorge Valdivia y Esteban Paredes, dos de los referentes del equipo y dijo que de ambos tiene "la mejor opinión". "Me he deleitado viéndolos, son jugadores que le han dado mucho a esta institución y al fútbol chileno. Vamos a ver qué es lo que sucede, mi valoración hacia ellos y a este plantel es buena" dijo.

También el nuevo DT albo abordó el caso de los arqueros y planteó que tanto Agustín Orión como Brayan Cortés "son importantes". "Es importante tener dos (porteros), de niveles competitivos altos y que generen competencia y desarrollo" señaló.

Salas además separó aguas entre el primer equipo y el fútbol joven y dijo que no tendrá injerencia en el desarrollo de las divisiones menores.

En cerca de una hora de conversación con la prensa, Salas además dijo que se ha fijado mucho en el tema del rugby, los All Blacks y la cultura maorí, en cuanto a liderazgo e indicó que "el pueblo mapuche merece un estatus distinto en todos nosotros los chilenos".